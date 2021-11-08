الكويت رئيسا والسودان امينا للاتحاد العربي للاعلام الالكتروني





انعقد يوم الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر وذلك بمبادرة من دولة الكويت حيث فاز ممثلها الدكتور فيصل خليفة الصواغ بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للعربي للاعلام الالكتروني ونالت العراق منصب نائب الرئيس بينما نال السودان منصب امين سر الاتحاد ممثلا في شخص الدكتور عبدالباقي جبارة البكري رئيس جمعية الصحافة الالكترونية السودانية بينما نالت مصر منصب الشئون المالية ونال عضوية مجلس الادارة كل من السعودية ، لبنان وجزر القمر وشارك بفعالية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ..

حيث جرت ثلاثة جلسات لنأسيس الاتحاد الجلسة قدم فيها ممثلي الدول كلماتهم ابتدرها صاحب فكرة الاتحاد الدكتور فيصل الصواغ بينما قدمت كلمة السودان عبدالباقي جبارة الذي تتطرق لتاريخ الصحافة السودانية وإثراءها للساحة العربية والعالمية واشاد بمادرة فكرة الاتحاد واهمية تبنيه وضع قواعد لهذا الشكل الجديد من الاعلام وتبني مشروعات مثل التدريب والورش والعمل الجماعي اجل التطور والارتقاء مهنيا بالصحافة الالكترونية .. وفي الجلسة الثانية تم استعراض النظام الاساسي وتمت اجازته بعد اجراء بعض التعديلات عليه وفي الجلسة الاخير تم انتخاب مجلس الادارة والذي بدوره سيشرع في خطة عمل متكاملة من خلال انعقاد اول اجتماع له غدا الثلاثاء ٩ نوفمبر ٢٠٢١م.