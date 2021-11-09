سوداني يحكي قصته بطعم الحنظل مع تجمع المهنيين السودانيين





ي جماعة انا عايز احكي ليكم قصتي مع تجمع المهنيين السودانيين ،القصة بدت ك الاتي منذ اندلاع الثورة انا كنت برة السودان و لحد اسي انا برة السودان يعني الثورة الاولي اسقطت البشير انا كنت برة و لحد اسي انا برة ،يلا منذ انطلاق الثورة ظهر تجمع المهنين في الشاشة وأصبح هو الممثل الاول للثورة وللشباب ،كلنا كنا طوع امره و اي حاجة بقولة نحنا بنعملة دون تردد و اظن الكل عارف النقطة دي ،لانو تجمع المهنين كان هو الكيان الوحيد الاجتمعت فيهو اغلبية الشعب السوداني ،،،

المهم اثناء م الشعب انتفض كلو علي الكيزان و تجمع المهنين كان بنزل بيانات و طريقه المواكب و كدة ،،انا عن نفسي والله العظيم خليت شغلي نهائي بقيت في البيت و شغال هاشتاغات في كل القرؤبات العندي ،مصرية و جزائرية و ليبية ،والله العظيم خليت شغلي نهاي بس بقيت شغال انسخ و انشر و اي منشور بينزل للتجمع انا بكون اول واحد في الصفحة بدعم بكل شي و خصوصا لمن كان هاشتاغ تجمع المهنين يمثلني و اظن الكل بكون فعل الهاشتاغ ،، المهم انا من كثرة تواجدي في الصفحة اظن الادمن عرفني و كم مرة بتفاعل من تعليقاتي ،،نجي لنقطة الخلاف ؟؟؟

قبل فض الاعتصام بساعات تجمع المهنين نزل بيان قال في محاولة لفض الاعتصام الناس تمشي القيادة كلها ،انا علقت تعليق و اظن دا السبب الاول انهم يبعدوني من الصفحة دا تعليقي بالحرف الواحد (ي جماعة م ممكن تقولو في محاولة فض اعتصام والشباب تمشي القيادة انت كدة معناه ح تشارك في موت الشباب و انتو عارفين في كتائب ظل ح تقتل الشباب بدون رحمة ،انتو مفرؤض تكونو حامين الشباب مش تقودوهم للتهلكة ،مفرؤض المنشور يتحذف فورا)) دا تعليقي والله بالخرف الواحد ،التعليق بعد كم دقيقه في شباب اتفاعلوا فيهو بس فجاة التفاعلات وقفت رجعت للتعليق لقيتوا اتحذف قلت م مشكلة م اظن اتحذف من الصفحة رجعت تاني علقت ب نفس طريقه التعليق لاول بس م نفس الكلام لكن مضمون التعليق نفس الكلام الاول برضو التعليق التاني اتحذف ،يلا من التعليقين اتحذفو انا زعلت شديد من طريقة الحذف و مفرؤض يتقبلوا راي حتي لو مخالفهم ،سكتت علي كدة يلا كان عندنا قرؤب حق شباب اتلاقينا في صفحة التجمع دي و عملنا قرؤب واتساب و اتفقنا انو نحنا نشارك كل شي مهم في كل القرؤبات ،من ضمن الشباب واحد قالي ي شريف تعليقك من صفحة التجمع اتحذف شكلو قلت والله اتحذف لكن م مشكلة نحنا هسي همنا يسقطو الكيزان،اتحاورنا في نقطة حذف التعليق لكن م قدرنا نفهم حاجه والله ،،

بعديها حذف التعليق بساعات حصل فض الاعتصام و موت الشباب و انتهاكات لا تحصي ولا تعد ،طوالي تجمع المهنين نزل بيان انو العسكر غدر بالشباب و اغتصاب و و و و طوالي علقت و دا تعليقي ( انتو عارفين ح يفضوا الاعتصام ليش بتقولو للشباب ابقوا كتار في القيادة و هم عزل لا سلاح ولا هم يحزنون ،، للاسف ي ناس تجمع المهنين انتو شريك اساسي في موت الشباب دا ،،زول عارفو ح يضربوا ناار ليش بتقولو امشي مكان الضرب معناه عايز تقتلوا بطريقه غير مباشره ) والله دا تعليقي للاسف الشديد التعليق م تم تلاتة دقائق #اتحظرت من صفحة تجمع المهنين نهائي والله ،ولا منشورات. بتظهر لي ولا. بقدر اتفاعل. معاهم. ،الكلام. نفس يوم. فض الاعتصام ،،،بعديها عرفت انو. تجمع المهنين عندو هدف عايز يوصل لية. ،، خشيت قرؤبات سودانية وقلت اوعي الشباب انو. نحنا م نرتمي في حضن تجمع المهنين مرة واحده ضرؤري تكون في قيادات من الشباب ،و قلت ليهم تجمع المهنين لعب بينا و بثورتنا والله بعد قلت للكلام. اتعرضت ل جنس نبذ في الدنيا والله ي جماعة لدرجة وصل ابوي. و هو. متوفي. ،والله ي في التعليقات نبذوني. و في الخاص الواحد بخش ليك شغال نبذ بس يلا كل منشوراتي كانت داعمة للثورة ،كانوا الكيزان بيقولو لي ي شيوعي عايزين تخربوا البلد و نبذ وةلمن اتكلمت في تجمع المهنين الشباب بنبذوني و بقولو لي ي كوز ي مندس و ردددم و ردددم. مبااالغة ،في النهاية اياهو كل الخصل انتو. شايفنوا منو الانخدع بالعسكر. و منو الانخدع بالتجمع. و الاحزاب ،،،و العسكر.و الاحزاب السياسية والله م بهمهم. الوطن. ولا المواطن كل. عايز يخدم. نفسو و حزبوا ؟؟؟

#للاسف_كثيرون_حول_الكراسي_قليلون_حول_الوطن

Sharif Mustafa