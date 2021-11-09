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نطالب بتطبيق القانون على كل من يخرب المرافق العامة.. اسفلت رصيف عامود
نطالب باقالة اي مسؤول يستغل منصبه لتعطيل حياة الناس لاسباب سياسية .عنده زمنه الخاص يمارس فيه بطولاته السياسية.
وكذلك نطالب بتطبيق القانون على كل من يخرب المرافق العامة اسفلت رصيف عامود ..دي ما حقت ابو واحد فيهم .دي معمولة بي قروش الشعب . العنده راي سياسي يعمل مظاهرة يرفع لافته ما مشكلة لكن تخريب غير مقبول .
الشعب السوداني ٤٠ مليون لن يرضخ لقطّاع طرق .
واليوم اثبت الشعب حبه للعمل والحياة فقط يتبقى اعمال القانون على كل من يخرب ممتلكات الدولة.
#الثورة_التصحيحية
لجان الكرامة-الصفحة الرسمية
3 تعليقات
نعم واحلقو للشفع ديل. الاولاد في شارع الستين والاحياء الراقيه مايهمهم هم عاوزين نت والكلام الفارع ولقو الشويعيين يلعبو براسهم ال يقبضوه بعطل ويترس لابد اخذه لمعسكرات القوات المسلحه نحنا عاوزين الشباب ديل عطاله يشتغلو مع الجيش في الفشقه يبنو الكباري هناك طلما يعرفو يرصو الطوب.
هاك البرهان ده
ونحن نطالب بقتل من قتل المتظاهرين وايضا نطالب بمعاقبة من اختلس اموال الدولة ونطالب ايضا بمن قام بانقلاب على الوثيقة الدستورية ونحن مطالبنا كثيرة ونطالب ايضا بقتل من قتل ابناءنا في درافور ومن الب شعب شرق السودان على موطنه واالتخابر مع دوله اجنبية ضد بلده دا كلو نحن بنطالب بيهو
قال لجان كرامة اي كرامه تتحدثو عنها وانتم في بلد لا فيها عدل ولا سلامة ولا حرية تعبير عن راي
ماطبقوا القانون في الي سرقوا البلد وانتم عارفنهم كويس ولاديل مايمشي عليهم القانون يمشي علي المسكين بس سبحان الله ليكم يوم ان شاء الله يالثورة التصحيحية انتم