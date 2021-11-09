



نطالب باقالة اي مسؤول يستغل منصبه لتعطيل حياة الناس لاسباب سياسية .عنده زمنه الخاص يمارس فيه بطولاته السياسية.

وكذلك نطالب بتطبيق القانون على كل من يخرب المرافق العامة اسفلت رصيف عامود ..دي ما حقت ابو واحد فيهم .دي معمولة بي قروش الشعب . العنده راي سياسي يعمل مظاهرة يرفع لافته ما مشكلة لكن تخريب غير مقبول .

الشعب السوداني ٤٠ مليون لن يرضخ لقطّاع طرق .

واليوم اثبت الشعب حبه للعمل والحياة فقط يتبقى اعمال القانون على كل من يخرب ممتلكات الدولة.

#الثورة_التصحيحية

لجان الكرامة-الصفحة الرسمية