محكمة بالخرطوم تصدر حكمها ضد 4 شركات اتصالات عاملة في السودان وتلزمها بإعادة خدمات الإنترنت





في الشأن السوداني، أصدرت محكمة الخرطوم حكمها ضد 4 شركات اتصالات عاملة في السودان وألزمتها بإعادة خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام 15 يوما.

وجاء هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها جمعية حماية المستهلك أكدت خلالها تضرر مصالح المواطنين جراء انقطاع الاتصالات بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وقال محامون سودانيون: “كسبنا دعوى ضد شركات الاتصالات لإرغامها على إرجاع خدمة الإنترنت، وإذا لم ترجع الخدمة الثلاثاء، سنتقدم بعريضة الأربعاء للقبض على مديري شركات الاتصالات”.

وأضافوا: “نطالب الشعب السوداني بالانضمام إلى الدعاوى لمطالبة الشركات بالتعويض، وسنضم في مرحلة لاحقة من الدعوى أي موظف عام شارك أو أمر بقطع خدمة الإنترنت”.

وذكروا أن الدعاوى استهدفت شركات: زين، وسوداني ، وأم تي إن سودان، وكنار، وأشاروا إلى أن “إحدى الشركات ادعت أن جماعات مسلحة هاجمتها وقطعت خدمة الإنترنت”.

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