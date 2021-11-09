مدير عام قوات الشرطة يثمن جهود الخدمات الطبية في مكافحة كورونا





وقف الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة على جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية في مكافحة جائحة كورونا بولاية الخرطوم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئاسة قوات الشرطة الفريق الطبي المنفذ لحملة التطعيم التي تنفذها إدارتي التحصين والطوارئ الصحية والاعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للخدمات الطبية .

وجدد الفريق أول مهدي حرص رئاسة قوات الشرطة على الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الجائحة موكدا تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح حملة التطعيم ضد جائحة كورونا بجانب حملات تعقيم المؤسسات العامة والإدارات الشرطية للسيطرة على الوباء مثمنا جهود كوادر الشرطة الطبية في الحفاظ على الامن الصحي وسلامة المجتمع .

من جانبها قالت العقيد شرطة/ سارة غندور مدير إدارة الاعلام بالإدارة العامة للخدمات الطبية في تصريح (صحفي) عقب اللقاء أن الحملة تحت إشراف الفريق شرطة طبيب/هشام عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية والتي تمكنت من تقديم خدمة التطعيم لعدد3000 مواطن من منسوبي الشرطة واسرهم وعدد من الكوادر الطبية وشرائح المجتمع المختلفة.

وأضافت العقيد سارة أن الحملة تستهدف تعقيم جميع مقار قوات الشرطة والإدارات العامة والاقسام الشرطية ومراكز خدمات الجمهور والاماكن التي تشهد إقبال طالبي الخدمات الشرطية وأن الكوادر الطبية تستخدم المطهرات والمعقمات التي أثبتت فعالية في القضاء علي الوباء بجانب الالتزام بالاشتراطات الصحية مضيفة أن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وتطعيم الإعداد المستهدفة .

وتفيد المتابعات أن مركز التطعيم بالخدمات الطبية يقدم خدماته طوال الفترة السابقة ويشهد إقبالا كبيرا من الجمهور .

الخرطوم 9-11-2021 (سونا)