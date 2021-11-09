الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات يكشف عن اهم اولوياته





اعلن الاستاذ عبدالعظيم عوض الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية عن اهم اولوياته خلال المرحلة الجديدة من تكليفه بمهام الامين العام للمجلس من قبل الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة.

وكشف عبدالعظيم عن ان اهم اولوياته الان تتمثل في تشكيل مجلس تسيير للصحافة واعادة تنظيم الامانة العامة من اجل تنظيم مهنة الصحافة ومواكبة متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد واستكمال الانتقال الديمقراطي.

وقال “وفقا لقانون مجلس الصحافة فان المجلس يتم تكوينة من (5) ممثلين للبرلمان ، (5) من اتحاد الصحفيين ، (5) اشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، واردف : (في ظل غياب البرلمان واتحاد الصحفيين وعدم وجود رئيس الجمهورية لابد من تشكيل مجلس تسيير للصحافة من اجل الاطلاع بمهام المجلس في تنظيم وترقية مهنة الصحافة ).

واشار عبدالعظيم الى انه يعكف على اعداد مذكرة بشان تشكيل مجلس تسيير للصحافة ورفعها للجهات ذات الصلة للبت بشان تشكيل المجلس قريبا.

ونوه الى ان من اولوياته اعادة تنظيم الامانة العامة للمجلس القومي للصحافة لمواكبة متطلبات المرحلة وترقية المهنة، وتوقع ان يشهد العام الجديد استقرارا ملحوظا بعد تشكيل مجلس التسيير واعتماد ميزانية للمجلس في الموازنة العامة للدولة العام القادم.

الخرطوم 9-11-2021 (سونا)