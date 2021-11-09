الشهادة السودانية: تفوق البنات على البنين والمدارس الخاصة على الحكومية





اعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2021 بنسبة نجاح بلغت 63% حيث بلغ عدد الجالسين 478,704 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد الناجحين 295,198 طالب وطالبة وبلغ عدد المراكز 3,973 مركزا .

وبحسب وكالة السودان للأنباء كانت نسبة النجاح في المساق الفني 57,8% فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة القران الكريم والدراسات الاسلامية 93,1%، اما المساق الحرفي فقد بغلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية 64,8% وفي المدارس الخاصة 68,7% واتحاد المعلمين 54,7% واتحاد المنازل بلغت نسبة النجاح 61،2% وتلاحظ تفوق البنات بنسبة 64,4% والبنين نسبة النجاح 61% .

وعن احصائية المائة الاوائل كان عدد البنات في المائة الاوائل 74 وعدد البنين 31 وعدد الطلاب بالمدارس الحكومية 51 وكان عدد الطلاب في المائة الاوائل بالمدارس الخاصة 54 طالب وطالبة.

اما عدد الطلاب الاوائل على مستوى الولايات فقد جاءت الخرطوم بعدد 89 طالب وطالبة والجزيرة 5 طلاب ونهر النيل 4 وكسلا 2 طالب وواحد في كلا من ولاية القضارف والبحر الاحمر والشمالية وشمال كردفان وجنوب دارفور، وبلغ عدد المدارس الحكومية التي بها طلاب من المائة الاوائل 20 مدرسة وعدد المدارس الخاصة التي بها طلاب اوائل بلغ 22 مدرسة خاصة.

وقال الاستاذ محمود سرالختم الحوري وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف في موتمر صحفي اليوم ان ميزة النتيجة هذا العام ان المائة الاوئل شاركت فيها 9 ولايات .

واضاف ان اعلان الشهادة الثانوية ثمرة لجهود شاركت فيها جهات عديدة ابتداءا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات ووزارة الدفاع والدعم السريع والشرطة والخارجية والولايات بجانب جهود الاباء والاسر والامهات والطلاب الذين بذلوا الغالي والنفيس وصبروا لبلوغ الهدف وتحقيق هذا النجاح.

وتقدم الحوري بخاص الشكر للمعلمين والمعلمات وجهودهم في نجاح اعمال الشهادة السودانية.

الخرطوم (كوش نيوز)