وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022





اعلنت وزارة التربية والتعليم ان يوم السبت 11 -6-2022 هو بداية امتحانات الشهادة الثانوية للعام القادم .

وحث الوكيل المكلف محمود سرالختم الحوري فى مؤتمر اعلان نتيجة الشهادة السودانية الثلاثاء بحسب وكالة السودان للأنباء، الطلاب الى التركيز في التعليم وبذل الجهود وتحقيق النجاح الذي يسرهم ويفرح اسرهم ويعمل على تقدم البلاد .

وحث المعلمين علي تسجيل الطلاب بارقامهم الوطنية الصحيحة حتى يتسنى للوزراة استخراج شهاداتهم الثانوية وايصالها الى المدراس، وقال ان جميع الشهادات ستصل المدارس خلال شهر وان النتيجة قد وصلت المدارس .

الخرطوم (كوش نيوز)