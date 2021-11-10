عمسيب: الإنترنت يجب أن يكون مقطوع على الأقل لشهرين ونصف اضافيين في السودان





قطع الانترنت لتقديرات متعلقة بالأمن القومي ..

من يحصل على حكم محكمة فعليه أن يستخدمه كقرطاس لآغراض أكل التسالي وحلاوة شعيرية ..

الإنترنت يجب أن يكون مقطوع على الأقل لشهرين ونصف آضافيين ..

قطع الإنترنت يحفظ الأرواح ..

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب