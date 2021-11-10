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عمسيب: الإنترنت يجب أن يكون مقطوع على الأقل لشهرين ونصف اضافيين في السودان
قطع الانترنت لتقديرات متعلقة بالأمن القومي ..
من يحصل على حكم محكمة فعليه أن يستخدمه كقرطاس لآغراض أكل التسالي وحلاوة شعيرية ..
الإنترنت يجب أن يكون مقطوع على الأقل لشهرين ونصف آضافيين ..
قطع الإنترنت يحفظ الأرواح ..
#وهكذا
عبدالرحمن عمسيب
تعليق واحد
غير كده ياعمسيبمش الموهوميين المهنيين الشويعيين بالاحري قالو عصيان مدني خلاص الجيش سهل ليكم الحكايه والانترنت كتير من الشركات والاشخاص العندهم بسنس بكونو في عصيان الانتو ناديتة بيه.
لو عاوزين انترنت عشان ترحال وووو ترجع فكو العصيان ياناس حزب الخراب السوداني.