السودان ..بدء حصاد محصول الذرة بالقضارف في مساحة (5.5) مليون فدان





بدأت في مناطق متفرقة من المناطق الزراعية بولاية القضارف عمليات حصاد محصول الذرة وفي الوقت الذي مازالت تتواصل فيه عمليات حصاد السمسم اليدوية والآلية بالولاية.

وكشفت جولة لوكالة السودان للأنباء اليوم على سوق العمالة اليدوية بالقضارف توفر العمالة اليدوية بأعداد كبيرة مع ارتفاع اسعار العمالة باليومية والاردب.

وأشار المزارع أحمد علي بسوق العمال الى ارتفاع أجر عامل اليومية في حصاد الذرة إلى مبلغ (2500) جنية لليومية فيما ارتفع اجر حصاد أردب الذرة إلى (4-5) ألف جنيه للاردب .

وقال المزارع أحمد علي إن حصاد السمسم للاردب ارتفع مابين (3500 –4) ألف جنية لحت السمسم .

وأوضح الاستاذ عبدالقادر عبدالمنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والاحصاء الزراعي بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في تصريح (لسونا) اليوم، ارتفاع المساحات المزروعة هذا العام بالقضارف إلى سبعة مليون وخمسمائة ألف فدان تحتوي على محصول الذرة (5.5) مليون فدان والسمسم (729.710) ألف فدان والدخن (453.184) ألف فدان القطن المطري (505.646) ألف فدان وزهرة الشمس (136.326) ألف فدان والفول السوداني (192.355) ألف فدان محاصل أخرى التسالي وفول الصويا والذرة الشامية (263.627) ألف فدان.

الخرطوم (كوش نيوز)