السودان ..محافظ مشروع الجزيرة والمناقل يدشن إنطلاق عمليات زراعة محصول القمح





دشن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة والمناقل إنطلاقة عمليات زراعة محصول القمح بعدد من تفاتيش قسم المنسى بالمناقل، كما شهد عمليات حصاد محصول القطن ومحصول الذرة والفول السوداني، وذلك بحضور الباشمهندس عثمان السماني مدير الإدارة الزراعية.

وأكد محافظ المشروع إستعداد إدارته لزراعة أكثر من 400 ألف فدان بمحصول القمح بأقسام المشروع المختلفة في ظل إنفراج أزمة سماد الداب وإنسيابها من بورتسودان لمخازن إدارة مشروع الجزيرة بالقيط ، إلى جانب إنسياب المواد البترولية لإستكمال متبقى تحضيرات الأرض والمساهمة لآليات القطاع الخاص في زراعة محصول القمح .

وطالب مرزوق إدارة الري بالدفع بمزيد من آليات الحفر لإزالة الاطماء والحشائش من الترع والقنوات حتى يتثنى توفير مياه الري وإستقرار المناسيب عبر الترع والقنوات لكل محاصيل العروة الشتوية .

مدني 10-11-2021 (سونا)