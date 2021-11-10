الكويت توقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين





أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية،حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن المصادر قولها إن ذلك جاء علي خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

وأضافت أن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى الكويت ، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيزا العمل “.

جريدة الرياض