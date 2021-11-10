وزير التجارة المقال: يجب تشكيل الحكومة المقبلة من الكفاءات





قطع وزير التجارة المقال، علي جدو، بعدم تعرّضه إلى مضايقات في فترة الاعتقال.

وقال جدو إنّ التعامل كان عاديًا ولم يواجه أيّ إشكاليات، وأوضح أنّه مهني مستقل لا ينتمي إلى أيّ حزبٍ سياسي.

وكشف جدو بحسب صحيفة السوداني الدولية الصادرة، الأربعاء، عن مساعي مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تجري هذه الأيام.

وتوقّع علي الوصول إلى توافق يقضي إلى تشكيل الحكومة.

وقال” متفائل بالوصول إلى وفاق مع حمدوك والخروج من هذه الأزمة إلى برّ الأمان”.

وشدّد الوزير المقال على ضرورة أنّ تكون الحكومة المقبلة من كفاءات وطنية مستقلة، لجهة أنّ الوثيقة الدستورية نصّت على ذلك.