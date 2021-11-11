الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي يؤكد قدرة القوى الفاعلة في السودان على وحدة الصف





عبر الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي عن حرصه و تفاؤله بقدرة القوى الفاعلة في السودان عسكرية ومدنية إزاء الأوضاع الراهنة التي يعيشها السودان على المضي نحو وحدة الصف الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الحرة والكريمة وبما يحفظ أمنه واستقراره.

وقال الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي في بيان له إن قوة السودان في وحدة أبنائه وتعاضد مؤسساته، ويأمل الاتحاد أن تعمل هذه المؤسسات بروح الفريق الواحد للوصول إلى تمكين الشعب السوداني بكل قواه السياسية من حقه الدستوري في انتخابات حرة وديمقراطية لاختيار سلطاته.

وثمن الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي لدولة السودان استضافتها لمقر الاتحاد الذي عقد مؤتمره التأسيسي في الخرطوم عام 2017م.

الجزائر 11-11-2021 (سونا)