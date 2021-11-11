القائد العام للقوات المسلحة ينعي عبدالله أزرق طيبة





ينعي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بقلوب مؤمنة وراضية بقضاءِ الله وقدرِه، المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله أزرق طيبة خليفة السجادة القادرية العركية والذي إنتقل الى جوار ربه مساء أمس.

والقائد العام إذ ينعيه، إنّما ينعي للشعب السوداني وللأمة الإسلامية عالماََ ورمزاََ من رموز التصوف في السودان. وهب حياته لخدمة الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم القرآن الكريم في المجتمع وساهم في نشر قيم الإسلام السمحة والنبيلة في تجردٍ ونكران ذات.

ويتقدم القائد العام للقوات المسلحة بالتعزية الحارة لأسرة الفقيد ولكافة تلاميذه ومريديه ومشايخ الطريقة القادرية بالسودان سائلاََ الله العلي القدير أن يلهم آله وذويه ومريديه ،الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يجزيه خير الجزاء، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

إنا لله وإنا اليه راجعون.

الخرطوم 11-11-2021م (سونا)