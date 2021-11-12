الصين تحث المجتمع الدولي التركيز على مصالح ورفاهية السودان وشعبه





驻苏丹大使马新民会见苏军方领导人布尔汉

السفير الصيني لدى السودان ما شينمين التقى بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

2021年11月10日，驻苏丹大使马新民会见苏军方领导人布尔汉，就苏丹当前局势交换意见。苏外交事务负责人萨迪克在座。

التقي سعادة السفير الصيني لدى السودان ما شينمين بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم 10 نوفمبر عام 2021،، وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع السوداني الحالي. وحضر اللقاء مسؤول عن الشؤون الخارجية للحكومة السودانية سعادة السفير علي الصادق علي.

马大使表示，作为苏丹传统友好的战略伙伴，中方高度关注苏丹当前局势发展，希望苏保持和平稳定，并希望苏方保护在苏中国公民和机构的安全和利益。

وأوضح السفير ما شينمين أن الصين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا تقليديًا للسودان، تولي اهتمامًا بالغا للوضع الحالي في السودان، وتأمل في أن يحافظ السودان على السلام والاستقرار، وتأمل أن يقدم السودان حماية لسلامة ومصالح المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في السودان.

马大使说，中国一贯奉行不干涉内政原则，反对外部势力干涉苏内部事务，相信苏丹人民有智慧、有能力处理好自己的事情。中国希望苏有关各方从苏丹人民的根本利益和苏和平稳定大局出发，在《宪法宣言》和《朱巴和平协议》框架下通过对话协商解决问题，共同推进政治过渡进程。中方呼吁国际社会应在尊重苏丹主权和主导权的前提下，着眼于苏丹和苏丹人民的利益和福祉，多做有利于缓和局势的事，多做有利于各方团结合作的事，多做有利于苏经济民生的事，帮助苏渡过难关。

وقال السفير ما شينمين إن الصين تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان، وتثق بأن الشعب السوداني لديه الحكمة والقدرة على التعامل مع شؤونه الذاتية. وتأمل الصين أن يتم إيجاد حل بين الأطراف المعنية عبر الحوار والتشاور و العمل المشترك على دفع عملية الانتقال السياسي في إطار “وثيقة الدستور” و “إتفاق جوبا للسلام” إنطلاقا من المصالح الأساسية للشعب السوداني والسلام والاستقرار في السودان. كما يحث الجانب الصيني المجتمع الدولي على التركيز على مصالح و رفاهية السودان وشعبه، وتقديم مزيد من الدعم والمساهمة في تخفيف حدة التوتر وتوحيد الصفوف بين الأطراف وإحياء التنمية الاقتصادية و المعيشية من أجل مساعدة السودان على التغلب على الصعوبات، وذلك على أساس احترام سيادة السودان وزمام المبادرة السودانية.

布尔汉表示，赞赏中方一贯支持苏政治过渡进程，感谢中方为苏经济社会民生发展作出的宝贵贡献，希望中方继续在苏丹问题上发挥积极作用。中国是世界上具有重要影响的国家，也是苏丹长期友好的战略伙伴，苏方高度重视苏中关系，愿不断发展苏中友好，加强各领域交流合作。苏方将坚定保护在苏中国公民和机构安全和合法权益。

من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره لموقف الصين الداعم والدائم لعملية الانتقال السياسي السوداني، وشكره على مساهمة الصين القيمة في تنمية الاقتصاد والمجتمع ومعيشة الشعب للسودان، آملا في أن تواصل الصين لعب دور إيجابي في شؤون السودان. وقال البرهان إن الصين دولة ذات تأثير مهم في العالم وشريك استراتيجي تقليدي للسودان، ويولي السودان أهمية كبيرة بالعلاقات السودانية الصينية، ويستعد لتوثيق الصداقة بين السودان والصين بإستمرار، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات. كما شدد البرهان ان الجانب السوداني سيقدم حماية بكل حزم للسلامة والحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في السودان.