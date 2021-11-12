عمسيب: الذين يطلبون من المراهقين الموت لأجل المدنية يعيشون خارج السودان !





قطع الانترنت للمصلحة العامة .. هولاء الذين يطلبون من المراهقين الموت لأجل المدنية يعيشون في الخارج !

ما رأيكم أن تذهبوا للموت من أجل خالد سلك و وجدي صالح .. مطار الخرطوم مفتوح لكم !

أفضل مافي قطع الإنترنت بعد حفظ الأرواح و المصالح .. أنه جعل القحاطة يتكلمون مع أنفسهم في منصات التواصل الإجتماعي بدون الجمهور المهم في السودان .. تقدر تقول كده (صراخ بدون مجيب) .. كان قالها عضو مجلس السيادة الشملول .. ستسجنون ولا ستصرخون ولا شنو كده ؟ .

ما علينا .. تخيل أن تكتب لآشخاص لن يكونوا قادرين على قراءة ما كتبت ..ولا سلطة و لا تأثير لك عليهم ! بؤس شديد ياخ !

النظام الذي جاء بالفيسبوك .. سيذهب بقطع (الفيسبوك) ..

أقطع (النت) يا ولد !

عبدالرحمن عمسيب