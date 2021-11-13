السودان ..انخفاض كبير في اسعار التمور بمحلية مروي





شكى عدد من المزارعين بمحلية مروي بانخفاض اسعار التمور لهذا العام لأسباب غير معلومة .

وقد قامت وكالة السودان للانباء بجولة في اسواق تنقاسي والقرير ونوري حيث وجدت ان سعر جوال البركاوي يتراوح مابين (15 الى 16) الف جنيه والقنديل مابين (25 الى 27) الف جنيه و(5 الى 6) الف جنيه لسعر جوال الجاو .

وقد أكد عدد من المزارعين ان هذه الاسعار لا تتناسب مع تكلفة الري بالمشاريع الزراعية وارتفاع تكلفة الحصاد، مناشدين الدولة والجهات ذات الصلة بالتدخل لمعالجة هذه الاشكالية .

مروي 13-11-2021 (سونا)