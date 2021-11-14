السودان: توفر 48 الف طن من القمح بالمخزون الاستراتيجي





وقفت وزارة التجارة والتموين على المخزون الاستراتيجي من القمح وتأكد لها توفر 48 الف طن في صوامع البنك الزراعي بميناء بورتسودان الجنوبي .

وتجرى حاليا عمليات السحب التدريجي للقمح داخل البلاد بمعدل 3 الاف طن يوميا .

وطمأن الاستاذ الفاتح عبدالله يوسف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية مجموعة المتعاملين في مجالات الصادر والوارد ان حركة التجارة الخارجية تسير بصورة مميزة عبر الموانيء البحرية. واشار الى وجود كبريات خطوط الملاحة العالمية في الموانيء السودانية.

هذا وقد زار وفد من وزارة التجارة والتموين ولاية البحر الاحمر ووقف خلال جولة له مساء امس على انتظام عمليات الصادر والوارد في منظومة التجارة الخارجية عبر الموانيء البحرية .

ووقف الوفد خلال الجولة الميدانية بميناء بورتسودان الشمالي والجنوبي على معدل انسياب حركة مناولة الحاويات والبضائع .

الخرطوم 14-11-2021 (سونا)