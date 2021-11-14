مواطنو الخرطوم: عندما نشاهد قناة الجزيرة نشعر أن هذا الأمر في بلد أخر





يشهد الله أتصلت بعدد مقدر من الأحباب من النهريين المنتشرين في كل احياء الخرطوم ..

كلامهم كان موحدا .. حركة الشوارع طبيعية .. الوضع الأمني جيد .. الخبز متوفر .. الإمداد الكهربائي مستقر الى حد ما .. طلاب المدارس في مدارسهم ..

سألتهم ما رأيكم في ما تقوله الجزيرة ؟!

قالوا لي عندما نشاهد قناة الجزيرة فنحن نشعر أن هذا الأمر في بلد أخر ..

يا عزيزي القحطي (المغترب) .. شيل تلفونك وأتصل بخمسة عشوائيا من أهلك وأقاربك .. وسيقولون لك ما قلت لك بالنص ..

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان .

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب