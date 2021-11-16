مجلس السيادة يؤمن على أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء بغرض تشكيل حكومته





عقد مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء، اجتماعه بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، حيث تناول الاجتماع قضايا البلاد والأوضاع الراهنة.

وأكد الاجتماع ضرورة استكمال هياكل الدولة وإنجاز مهام الفترة الانتقالية المتبقية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، ومن بينها قيام المفوضيات، وعلى رأسها مفوضية الانتخابات.

كما أمن الاجتماع على أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء بغرض تشكيل حكومته.

الخرطوم 16-11-2021 (سونا)