ضبط متهم تسبب في وقوع حادث مروري بالخرطوم أودى بحياة شخصين وكان تحت تأثير الكحول والمخدرات





تمكن فريق ميداني من شرطة المرور بقسم الخرطوم شرق من ضبط متهم يقود عربة نيسان باترول بمنطقة أركويت شارع البلابل، تسبب في وقوع حادث أودى بحياة شخصين.

وتفيد (متابعات المكتب الصحافي للشرطة) أن المتهم كان يقود المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وبعد البحث المتواصل تم ضبطه وإخضاعه للتحري، حيث أفاد بأنه اصطدم بجسم مما أدى لفقدانه التركيز والوعي، و تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المواد (58/66/69) .

من جهته أشاد اللواء شرطة حقوقي د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين مدير الإدارة العامة للمرور، بالجهد المبذول من الفريق الذي أشرف على متابعة البلاغ منذ لحظة الحادث الذي وقع في ساعات متأخرة من الليل.

ووجه بضرورة تكثيف برامج التوعية عبر الإعلام لمكافحة ظاهرة الهروب عقب الحادث وعدم إسعاف المصابين وفقا للتشريعات والقوانين، مع توعية سائقي المركبات بالعقوبة التي تطال الهاربين مع إعداد الدراسات من إدارة التخطيط للإسهام والمساعدة في الحد من الظاهرة.

وتفيد متابعات المكتب الصحافي للشرطة أن ظاهرة هروب سائقي المركبات عقب ارتكابهم للحوادث تكررت خلال الأسبوع في أكثر من خمسة حوادث.

الخرطوم 16-11-2021 (سونا)