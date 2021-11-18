مدينة الخرطوم بحري هي الآن صيوان عزاء كبير





الرجاء عدم نشر حالة الهلع وسط الناس بخصوص وضع مدينة بحري، بحري فكت الخناق الأمني عنها، وأغلب أحياءها القديمة هي بيوت عزاء الآن، ومترسة بره وجوا، هدأت الأوضاع لحد كبير فيها وفي الخرطوم وأمدرمان، تحدثت هاتفيًا مع بعض أعضاء لجان المقاومة من مدن العاصمة الثلاثة، أكد أعضاء من لجنة مقاومة جبرة أنهم وصلو حتى حي الدناقلة بحري، وعادو بعد أن طلبت منهم لجنة مقاومة الدناقلة العودة إلى قواعدهم.

مدينة بحري هي الآن صيوان عزاء كبير، الرجاء الالتزام بتوجيهات لجان المقاومة في مناطقكم السكنية.

تقبل الله أرواح شهداءنا الأبرار، وربط الله على قلوب أمهاتهم وأسرهم وألهمهم الصبر

وشفى الله جرحانا

#مجزرة١٧نوفمبر

#الردة_مستحيلة

Abubakr Abdelrazig