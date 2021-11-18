السودان :45 ألف جنيه السعر التركيزي لقنطار القطن بمشروع الجزيرة





أعلنت ادارة مشروع الجزيرة تحديد مبلغ 45 ألف جنيه كسعر تركيزي لقنطار القطن في مقابل تكلفة الانتاج.

وأكد الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة أن عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية تسير بصورة جيدة وبخاصة مساحات القطن التي تم تمويلها عبر إدارة مشروع الجزيرة في مساحة 31 ألف فدان من جملة 121 ألف فدان والتي تم تمويلها عبر الشراكات التعاقدية مع المزارعين والتمويل الذاتي .

وأشار الى إستعدادات محالج مشروع الجزيرة لاستقبال الاقطان الواردة من القيط بساحات المحالج إيذانا ببدء الموسم الحليجي الجديد 2021-2022 تحت إشراف إدارة مشروع الجزيرة.

مدني 18-11-2021م (سونا)