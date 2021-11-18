السودان ..إستئناف تجارة الحدود بين شمال دارفور وليبيا





استقبلت محلية مليط بولاية شمال دارفور عددا من الشاحنات التجارية محملة بأنواع مختلفة من السلع والبضائع من دولة ليبيا بالثلاثاء إيذانا بتنفيذ برتوكول تجارة الحدود التي وقعتها الولاية مؤخرا مع وزارة التجارة والتموين، وبلغت الكميات حوالي 180 طناً .

وقال المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ سليمان على بحر في تصريح” لسونا” ان اسئناف الحركة التجارية الحدودية بين الدولتين عبر المحلية بعد توقفها بسبب الحرب يدعم العلاقات التجارية ويساهم في انسياب السلع ويمثل تفعيلا للعلاقات التاريخية المتجذره بين شعبي الدولتين في تبادل المنافع المختلفة .

واشاد بوزارة التجارة وحكومة الولاية ودورهما في إعادة تنشيط العلاقات التجارية بين الدولتين وتسهيل حركة الصادر والوارد عبر المحلية. وأضاف ان انسياب السلع الحدودية سيسهم في الوفرة وانخفاض الاسعار في سلع أساسية مثل الدقيق والسكر .

واشار الى دور المؤسسات الحكومية المعنية في تسهيل حركة القوافل، مشيرا الى استعدادها لاستقبال عدد من القوافل في الايام القليله المقبلة وعبر عن تقديره للدور الذى قامت به قوات الدعم السريع في تأمين الطريق الصحراوي للقوافل حتى وصولها للمحلية.

وفي إطار تفعيل وتنشيط العمل التجاري وفتح المحطات الجمركية ونقاط المراقبة الحدودية بمحليات الولاية زار وفد من وزارة التجارة والتموين الإتحادية ممثلا في إدارة تجارة الحدود بجانب إدارات مكافحة التهريب والجمارك والتجارة بالولاية بالإضافة لمباحث التموين والامن الاقتصادي، الولاية وتعرف علي المشكلات التي تواجه تنشيط وتفعيل تجارة الحدود مع الدول المجاورة لإقليم دارفور خاصة المنطقة الشمالية .

كما قام والي شمال دارفور بزيارة الى ليبيا في سبتمبر لبحث تجارة الحدود والسعي الدؤوب من أجل مساعدة مواطني شمال دارفور وتخفيض أعباء المعيشة، بجانب خلق علاقات مميزة مع كل دول الجوار، خاصة ليبيا وتشاد ومصر بغرض تفعيل تجارة الحدود.

مليط 18-11-2021 (سونا)