إنطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022 بالجزيرة





أعلن الأستاذ على المهل المدير العام لوزارة التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة عن إنطلاق العام الدراسي (2021 – 2022 م) بكل المراحل الثانوية والمتوسطة والإبتدائي يوم الاحد الموافق 21 نوفمبر الجاري على مستوى محليات الولاية المختلفة .

وأكد المهل إكتمال كافة الترتيبات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد بإنتظام كل مدارس الولاية، معرباً عن أمله أن يُكلل العام بالنجاح والتحصيل الأكاديميّ المتميز للطلاب، مؤكداً أن المعلمين سيبذلون كل ما في وسعهم لدفع المسيرة التعليمية .

مدني 18-11-2021 (سونا)