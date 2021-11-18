السودان يعلن وصول باخرة غاز إلى ميناء بورتسودان





كشف المهندس الحسين ابوالقاسم مدير الإمداد والتوزيع بوزارة الطاقة والنفط عن وصول باخرة غاز ميناء بورتسودان وجاري العمل على تفريغها.

وأشار في تصريح “لسونا” الى توزيع حوالي 70% من الكميات كدفعة أولى على الولايات.

وأكد أن المخزون من الغاز بمستودعات الجيلي مطمئن.

وعزا مشكلة غاز الطبخ في الأيام السابقه إلى فشل المورد المسؤول عن استيراد باخرة غاز الطبخ مما اضطر الوزارة لإلغاء العطاء وعمل عطاء جديد لاستيراد غاز الطبخ.

وأوضح ان مشكلة شح الاسطوانات التي كانت تواجه شركة أبرسي بسبب حريق مستودعات الشركة تم حلها مشيراً إلى أن الشركة قامت بمعالجة الأمر وعمل صيانة للمستودعات وأستأنفت العمل .

الخرطوم 18-11-2021 (سونا)