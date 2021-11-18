مجلس الوزراء السوداني ينعي علي صالح كرار الأمين الأسبق لدار الوثائق





نعى الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء الاستاذ عثمان حسين عثمان والعاملون بالامانة العامة لمجلس الوزراء والعاملين بدار الوثائق القومية عند الله تعالى، الدكتور علي صالح كرار الأمين العام الأسبق لدار الوثائق القومية وأستاذ علوم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة النيلين والأستاذ المتعاون مع قسم علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الخرطوم وعضو لجنة تطوير مكتبة جامعة الخرطوم 2012م الذي لبى نداء ربه مغفورا له بإذن الله فجر الخميس الموافق 18 نوفمبر2021م بالقاهرة وسيصل الجثمان فجر يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021م في تمام الساعة الواحدة صباحا.

دكتور علي صالح من الرعيل الأول في مجال العمل الأرشيفي بالسودان وعمل أستاذا لعلم المكتبات والمعلومات بالجامعات السودانية ومشرفا وممتحنا داخليا وخارجيا لطلاب قسم علوم المعلومات والمكتبات، ومن مؤسسي دار الوثائق القومية السودانية والجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات ورئيس الجمعية التاريخية ورئيس لجنة معايير المكتبات والتوثيق والأرشيف؛ أفني عمره في البحث والتنقيب والكتابة في هذا المجال، وهو صاحب إنتاج علمي أصيل وحقبة كاملة من الحراك العلمي والفكري.

ولد الدكتور علي صالح في مدينة مروي شمال السودان سنة 1948م، وتخرج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم سنة 1973م، نال درجة الماجستير من معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية سنة 1979م، وحصل على درجة الدكتوراة في التاريخ من جامعة بيرغن في النرويج سنة 1980م.

التحق للعمل بدار الوثائق القومية عام 1973 في وظيفة مفتش وثائق وتدرج في الوظائف حتى أصبح مساعد أمين عام دار الوثائق عام 1994م.

انُتدب للعمل بوزارة الخارجية ليشغل وظيفة خبير وطني في مشروع إنشاء أرشيف وزارة الخارجية بتمويل من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة. في يناير 1995 .

عُين أميناً عاماً لدار الوثائق القومية وظل في المنصب حتي يونيو 2007م، ثم انتقل للعمل كأستاذ مشارك في جامعة النيلين في كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات ثم عمل استاذاً متعاوناً مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وعمل استاذاً زائراً ومنسقاً لبرنامج التعاون مع جامعة بيرغن في الفترة من 1986م – 1996.

له العديد من الكتب والبحوث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية والإنجليزية داخل وخارج السودان في مجالات الوثائق والأرشيف والتوثيق والمخطوطات والتاريخ. من مؤلفاته الطريقة الإدريسية في السودان: دراسة من واقع الوثائق، الطرق الصوفية في السودان (بالإنجليزية) ومفهوم التاريخ وفلسفته.

شارك في العديد من المؤتمرات واللجان، عمل رئيساً لمجلس إدارة الأرشيف والسجلات، وترأس لجنة توثيق تجربة المصارف والنظام الإسلامي في السودان تحت رعاية بنك السودان والبنك والإسلامي بجدة، كما ترأس لجنة معايير المكتبات والتوثيق والأرشيف منذ 2014، وعمل مستشاراً بمركز توثيق مفوضية الإنتخابات بالسودان سنة 2010م.

عمل أيضاً أمين عام الجمعية التاريخية والسودانية، رئيس مجلس إدارة دار الوثائق القومية في الدورة الحالية من 2020م.

وقد مثل السودان لعدة سنوات في الهيئة العربية المشتركة للتراث بجامعة الدول العربية. كما شارك في جميع أنشطة وأجتماعات الفرع الإقليمي العربي للوثائق التابع للمجلس الدولي للأرشيف. شارك كعضو في لجنة النشر بالفرع العربي للوثائق في الفترة من 1998م – 2000م)

كُرم بواسطة عدد من الإتحادات والجمعيات والمؤسسات العلمية في السودان وخارج السودان، حيث تم تكريمه بواسطة جامعة الدول العربية بترشيح من دار الوثائق القومية ونال درع الأمانة العامة للجامعة تقديراً لجهوده في تطوير العمل الوثائقي والأرشيفي في السودان والوطن العربي.

منح جائزة أفضل طالب في مادة الأدب الاندلسي بكية الآداب بجامعة الخرطوم عام 1971م كما منح جائزة أفضل طالب في دفعة الماجستير بعهد الدراسات الأفريقية والأسيوية بجامعة الخرطوم 1976 -1979م.

الخرطوم 18-11-2021 (سونا)