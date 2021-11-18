هبوط أسعار الذهب متأثرة بمخاوف رفع أسعار الفائدة





إنخفضت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ضبابية الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.00 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء الماضي وسط مخاوف متنامية بشأن إرتفاع التضخم البريطانيّ الذي سجل ذروة عشر سنوات الشهر الماضي، إضافة إلى إرتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولار للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيراً يذكر، مسجلا 1057.20 دولار، بينما هبط البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2166.95 دولار.

سونا