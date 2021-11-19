رجل أعمال يتحدى هاني شاكر بعد منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء





عبر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رفضه لقرارات نقابة الموسيقيين في مصر بمنع مطربي المهراجانات من الغناء في البلاد، متحديا أنه سوف يدعوهم جميعا إلى مهرجان الجونة.

وقال نجيب ساويرس عبر حسابه بتويتر، “أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء … الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب”.

وأضاف “طيب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك”.

طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين ، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، قد أعلنت الأربعاء الماضي عن منع 19 مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.

وقال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع “يوتيوب”، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.

سبوتنك