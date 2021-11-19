السعودية.. تصاريح الصلاة في الروضة وزيارة النبي.. مرة كل 30 يوماً





أكدت وزارة الحج والعمرة أن حجز تصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وحجز تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، متاح للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً.

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في «توكلنا» إلى «محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا» أولاً وفق صحيفة عكاظ.

وأوضحت أن الفئات العمرية المصرح لها بحجز التصاريح من أكملوا 12 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، أما في ما يخص إمكانية السماح بوجود الأطفال في ساحات المسجد النبوي، فقد أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بهذا الخصوص على هاتف رقم 1966.

صحيفة البيان