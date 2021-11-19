رئيس جنوب السودان :ملتزمون بإقامة الانتخابات بنهاية 2023





جدد الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، التزام حكومته بإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023.

وطالب كير جميع القوى السياسية بالبلاد بالاستعداد للمشاركة في العملية الديمقراطية.

وقال المكتب الصحفي لرئيس جنوب السودان، في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس كير التقى وفدا زائرا من مجلس الأمن الدولي للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام، حيث أكد لهم أن “الحكومة جاهزة لإقامة الانتخابات العامة في البلاد بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023، خاصة أن تنفيذ الاتفاق يسير بشكل جيد رغم البطء الذي شاب تطبيق بنود الترتيبات الأمنية”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس كير أخبر الوفد الزائر بأنه كان يحتاج للوقت الكافي لتنفيذ الجداول الزمنية الخاصة باتفاق السلام المنشط، مما تسبب في تمديد الفترة الانتقالية قبيل تشكيل الحكومة في عام 2019.

وفي عام 2019، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.

ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير 2022.

ونصت اتفاقية السلام المنشطة على إقامة الانتخابات العامة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، بعد أن يتم تشكيل مفوضية الانتخابات وإقامة التعداد السكاني لرسم الدوائر الجغرافية.

ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 قيام أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في ديسمبر 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 2015.

وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.

العين الإخبارية – أتيم سايمون – جوبا