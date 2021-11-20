هاني شاكر يفتح النار على نجيب ساويرس: «ما يشرفنيش إنك تسمعني»





شن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية هجوما حادا على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بسبب هجوم الأخير على النقابة بسبب منع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء.

ورد شاكر خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب قائلا: «نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «نجيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني».

وتابع هاني شاكر: «أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني».

وسبق مداخلة هاني شاكر مداخلة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، قال خلاله إن قرار منع مطربي المهرجانات عن الغناء قرار معيب، وأنه لا أحد يستمع إلى هاني شاكر، ويجب على هاني يهتم بالظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء، ولا أحد يستطيع منع أحد من الغناء، وأن ما فعله هاني شاكر هو نفسنه.

المصري اليوم