الخرطوم ترفض استقبال مبعوث من الاتّحاد الأفريقي





قالت مصادر (العربية والحدث)، إن وفداً من الاتحاد الأفريقي كان من المُفترض أن يصل أمس إلى الخرطوم، لكن زيارته تأجّلت بعد تلقي رد في وقتٍ متأخر من المكون العسكري، جاء فيه “إن السودان قادرٌ على حل مشاكله بنفسه”.

ومطلع الأسبوع الماضي، قرر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إرسال مبعوث إلى السودان لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حلٍّ سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ محمد الحسن ولد لباد، مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كان من المُقرّر أن يصل الخرطوم، الخميس، للقاء أطراف الأزمة في السودان، إلا أن رد المكون العسكري ألغى الزيارة مؤقتاً.

وأشارت مصادر (العربية والحدث) إلى أن المكون العسكري اعتبر وساطة الاتحاد الأفريقي غير مُجدية، خاصةً بعد أن بادر الاتحاد بتجميد عضوية السودان في 27 أكتوبر، بعد يومين من القرارات التي اتّخذها القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتي اعتبرها الاتحاد الأفريقي غير دستورية.

صحيفة الصيحة