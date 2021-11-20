الولايات المتحدة : ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس و السماح بالتظاهرات السلمية





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها ما وصفتها بالحملة القمعية العنيفة التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين يوم الأربعاء الماضي.

و قالت في بيان الجمعة للمتحدث باسم الخارجية ؛ نيد برايس إن الحملة تأتي في أعقاب عدة حالات أخرى من العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ استيلاء الجيش على السلطة في الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي.

و أضافت “ندعو إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين”.

و تابعت ” قبل الاحتجاجات القادمة ، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية“.

و أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لإعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد إلى مساره الصحيح ، و أضافت “ندعو مرة أخرى إلى الاستعادة الفورية للانتقال المدني في السودان إلى الديمقراطية ، بما في ذلك عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ، والإفراج عن المعتقلين منذ 25 أكتوبر”.

باج نيوز