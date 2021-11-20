إستعمال ميزان “حطب” بمطار نيالا غربي السودان





رغم أنه من المطارات الولائية التي تستقبل رحلات يومية، إلا أن مطار مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور بغرب السودان يفتقر إلى عدد من المقومات التي يشدد البعض على ضرورة توفيرها.

وفي هذا الصدد يشير مدير محطة شركة تاركو للطيران بنيالا “ميرغنى عمر”، إلى أن أكبر مشكله تواجه العمل بمطار نيالا تتمثل في الميزان، الذي قال إنه ليس إلكترونياً بل ميزان يستعمل في وزن الحطب والاخشاب.

منوهاً في حديث _ لطيران بلدنا_الي أن هذه الأمر يمثل مشكلة حقيقية،لافتاً كذلك إلى مشكلة أخرى تتمثل في أن المنفستو تتم كتابته يدوياً وان هذا _كما يوضح _ يتسبب في حدوث أخطاء كبيرة وخلل ما يضطرهم الى مراجعة الركاب وعدهم عبر العد التقليدي.

وأضاف:رغم تعاملنا إلكترونياً في توفير التذاكر إلا أنه للأسف يتم التعامل معها يدويا بالمطار، كذلك من المشاكل الأخرى تلك المتمثلة في ضيق صالة الركاب بالمطار خاصة عند تزامن موعد إقلاع عدد من الرحلات.

وناشد إدارة مطار نيالا بتوفير ميزان إلكترونى، وقال:”على الرغم من أن شركة التزمت باحضاره الا انه ليس لدينا علم بسبب التأخير”.

نيالا:هويدا المكي

طيران بلدنا