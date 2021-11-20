أول تعليق من تركي آل الشيخ على مزاعم إهدائه سيارة بملايين الريالات لفنان





كد رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، عدم صحة ما تم تداوله حول إهداؤه سيارة فارهة لأحد الفنانين ، متوعداً بمحاسبة مصور وناشر المقطع .

وعلق تركي آل الشيخ عبر تغريده له بتويتر ، قائلاً : “نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات! بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره”.

نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات! بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره!

صحيفة المرصد