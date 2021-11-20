20 ألف فدان جملة المساحات المزروعة بمشروع خور أبو حبل





قال الاستاذ احمد حسن الامير المدير العام للمشروع خور ابو حبل الزراعي بولاية شمال كردفان ان جملة المساحات التي تمت زراعتها هذا الموسم بلغت 20 الف فدان وذلك من جملة 30الف فدان. وأضاف الامير في تصريح لوكالة السودان للانباء أن تقلص المساحات يعزي لقله الامطار وعدم انتظام مناسيب المياه بخور ابوحبل الزراعي، موضحا أن اصناف المحاصيل الزراعية التي تمت زراعتها شملت القطن بنظام الزراعة التعاقدية والذرة باصنافها المختلفة والطماطم. وقال إن مشروع خور ابو حبل وضع رؤيه مستقبلية تضمن التوسع افقيا ورأسيا والتركيز على سلاسل القيمة المضافة لمحصولي القطن والطماطم بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل البنات التحتية والمزارعين ومساعدتهم على تسويق المنتجات ،كاشفا ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروع على رأسها هشاشة البنيات التحتية من طرق ومعابر وأعمال الري.

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