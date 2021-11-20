قسم شرطة ادارة النجدة قطاع بحرى يتعرض لحريق وتلف وسرقة لمحتوياته من قبل متظاهرين





تعرض قسم شرطة ادارة النجدة قطاع بحرى لحريق وتلف وسرقة لمحتوياته من قبل متظاهرين بمدينة بحري اليوم حوالى الساعه الثالة ظهرا .

حيث اقتحم المتظاهرين القسم وقاموا بالاعتداء على شرطى ونهب ممتلكات القسم واضرام النيران فيه علما بان ادارة النجدة هى ادارة خدميه تستجيب لنداء المستغيثين عبر الرقم (999) على مدار اليوم

المكتب الصحفي للشرطة – السودان