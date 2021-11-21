مستشار أسري يحذر من خطورة الحوارات الزوجية التي تتم عبر الرسائل النصية والواتساب





حذّر مستشار أسري من خطورة الحوارات الزوجية والأسرية التي تتم عبر الرسائل النصية أو الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان عبر حسابه بـ”تويتر”، إن أخطر الحوارات الزوجية ما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالذات إذا كان هناك سوء تفاهم مسبق بين الطرفين.

ولفت إلى أن المشكلات ستتفاقم وتتعقد بسبب التفسيرات المحتملة لبعض العبارات المتبادلة بين طرفي النقاش وردود الفعل غير المدروسة، داعياً إلى تجنب تلك الوسائل لنقاشات حاسمة.

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