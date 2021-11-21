المقاومة تستبق مليونية اليوم بمواكب دعائية وتتريس الأحياء‬





‫استبقت تنسيقيات لجان المقاومة بأحياء أم درمان القديمة وبحري وبري وجبرة وجنوب الحزام والمعمورة مليونية اليوم بتنظيم مواكب ليلية دعائية بعد أن قامت بتتريس شوارع الأحياء الداخلية ودعت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان الكبرى الى قيام موكب اليوم من موقف جاكسون ونشرت في بيان لها تحصلت “الجريدة” على نسخة منه جدول الأيام القادمة للمواكب رافعة شعار “لا تفاوض لا شراكة لا شرعية”‬.

‫وأعلنت اعتزامها تنظيم موكب السبت القادم للتضامن العالمي مع النازحين واللاجئين السودانيين يشتمل على تنكيس الاعلام، وإغلاق الإنارة داخل المنازل من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة وحرق الإطارات عند الواحدة بتوقيت الثورة‬، ‫وتسيير مليونية الأحد وأطلقت عليها زلزال الشعب بجاكسون على أن يتم تحديد وجهتها.‬

‫ وتعتزم مقاومة أمدرمان الاثنين القادم تنظيم يوم ثوري مفتوح أما الثلاثاء فستقوم بإعلان المقاطعة الكلية لشركات الإتصالات والأفراد والدول الداعمة للإنقلاب، وأعلنت اعتزامها تسيير مليونية الأربعاء القادم،‬ ‫لكشف انتهاكات الأجهزة الأمنية بجانب تنظيم مواكب دعائية لمليونية الخميس.‬

الخرطوم: عيسى جديد‬

صحيفة الجريدة