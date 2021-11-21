عائلة سعودية تهدي فنانا مصريا سيارة “بنتلي” ودرعا.. وتثير تفاعلا





أثار خبر إهداء عائلة سعودية لفنان مصري سيارة فاخرة ودرعا، على خلفية إحيائه حفلات بالمملكة، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر المغني المصري عمر كمال مقطعا مصورا على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” كشف من خلاله حصوله على هدية من عائلة سعودية أثناء تواجده في المملكة.

وبحسب المقطع الذي نشره عمر، تمثلت الهدية في سيارة من نوع “بنتلي” باهظة الثمن ودرع تكريم، مشيرا إلى أنه حصل عليهما من عائلة “الشاطري” السعودية أثناء استضافتهم له في المملكة.

وأضاف: “بشكركم جدا جدا على الاستقبال وعلى اليوم الحلو ده والضيافة. من ساعة ما جيت الرياض لحد هنا ما سبتونيش خالص. بشكركم جدا على الاستقبال”.

وعلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة.

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