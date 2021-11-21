وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي





توفيت الفنانة المصرية سهير البابلي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرته صحيفة “اليوم السابع”.

وكانت الفنانة الراحلة قد دخلت العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية في أعقاب مرورها بوعكة صحية شديدة.

وقبل وفاة البابلي بأيام، كشفت ابنتها نيفين الناقوري عن أن والدتها كانت قد أصيبت بجلطة في الرئة تعرضت لها على فترات.

يشار إلى أن سهير البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي، من أبرز أدوارها مسلسل “بكيزة وزغلول” مع الفنانة إسعاد يونس، ومسرحية “ريا وسكينة” أمام الفنانة شادية، وفيلم “ليلة عسل”، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل عزت العلايلي.

سبوتنيك