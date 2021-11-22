مستشار البرهان: الاتفاق السياسي لا منتصر فيه ولا مهزوم وله ما بعده





وصف العميد د. الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بأنه الحلقة المفقودة لاستكمال التحول الديمقراطي.

وقال أبو هاجة طبقاً للصفحة الرسمية للقوات المسلحة على (فيسبوك) اليوم، إن هذا الاتفاق له ما بعده، وأنه لا منتصر فيه ولا مهزوم، الرابح فيه هو الشعب السوداني وثورته المجيدة، وأنه بمثابة الحلقة المفقودة للمسيرة نحو التحول الديمقراطي والدولة المدنية المنشودة.

وأضاف بأن الاتفاق عبر عن عزم وصدق وإرادة القيادة العسكرية والمدنية التي تتجسد فيها الشراكة في أسمى معانيها وتتجسد فيها رمزية ثورة ديسمبر المجيدة التي يعول عليها في تحدي كل الصعاب.

وتابع: “إنه اتفاق تاريخي أكد على قدرة السودانيين وعبقريتهم في حل مشاكلهم وتجاوز أزماتهم مهما عظمت”.

صحيفة الصيحة