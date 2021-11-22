بريطانيا ترحب باستمرار حمدوك رئيساً للوزراء





رحبت بريطانيا باستمرار عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء السودان، وذلك بموجب اتفاق سياسي بين حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأعربت وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد، عن سعادتها باستمرار عبد الله حمدوك في منصب رئيس الوزراء، موضحة أنه على العسكريين الوفاء بالتزاماتهم بشراكة حقيقية مع المدنيين.

وقالت في تغريدة على تويتر إنه يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان وإجراء تحقيقات شفافة في “عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان”.

صحيفة الصيحة