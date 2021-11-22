شاهد بالفيديو.. كيف ودع الشيخ “الحكيم” ابنته الفقيدة “حسناء” على قبرها





بثبات أدهش المشيعين، ودع الداعية الإسلامي المعروف “محمد هاشم الحكيم” ابنته الفقيدة حافظة كتاب الله طالبة الصيدلة “حسناء” قائلاً: وهو يحبس دمعه ” أبشركم بأن هذه البنت عاشت على كتاب الله تعالى، قارئة للقرآن ليلها و نهارها، تسمع القرآن من الغلاف إلى الغلاف، عاشت نحو ثلاثة أعوام مع المرض صابرة محتسبة.

وأضاف “الحكيم”: مكثت 40 يوماً في غيبوبة القرآن يتلى 24 ساعة على مسامعها، وكنا نسألها حسناء عايزة شنو؟ تجيب أقرأوا لي البقرة، آل عمران تختار من السور ما شاءت”

وكشف الحكيم بأن آخر قولها كان لا إله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله، مردفاً نحسب بأننا زفينا حورية الليلة.



و غيب الموت، مساء أمس الأحد، حسناء بمستشفى علياء التخصصي، في أمدرمان، الحسناء ابنة الداعية السوداني المعروف “محمد هاشم الحكيم، طالبة الصيدلة وحافظة كتاب الله ومؤسسةُ مركز لتحفيظ القرآن الكريم،بعد معاناة مع المرض، ووريت الثرى بمقابر الشجرة بالخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)