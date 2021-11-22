رشا عوض: حمدوك سقط سقوطا مدويا! نقطة سطر جديد





معركتنا مع الانقلابيين كبيرة وصعبة ومعقدة، والعبور التاريخي إلى عهد ديمقراطي يحتاج للفدائية والتضحيات وفي هذا الميدان اعطى الشعب السوداني ولم يستبق شيئا، كما يحتاج هذا العبور لتيار فكري وسياسي جديد يفرز قيادات بحجم التحديات وبقامة الاحلام، قيادات من طينة الثورة المخضوبة بالدماء والعرق والدموع و هذا ما يجب أن نعكف عليه منذ هذه اللحظة.

إلى ذلك الحين نتعامل مع الوضع القائم بحمدوكه وبرهانه وحميدتيه كامر واقع ، نكثف ضغوطنا السياسية المنظمة والذكية عليهم جميعا ونشهر في وجوههم سيف المقاومة الشعبية ونحاصرهم بمطلوبات الانتقال المدني الديمقراطي وحتما سننتزعها ذات ثورة وساعة ارادة وطنية موحدة ومبصرة!

خسارة يا حمدوك ! الف خسارة!

اخر ما كنا نتوقعه منك هذا الاستسلام المهين في حضرة شعب يمهر العزة والكرامة بالدم!

رشا عوض