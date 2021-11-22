جولة في شوارع الخرطوم تكفيك لمشاهدة حجم التخريب





تكفيك جولة في شوارع الخرطوم لتشاهد الاحتجاج السلمي يكفي أن ترى إيمان المحتجين بالبناء وانت تشاهد حجم التخريب الذي لحق بهذه الشوارع يكفيك أن تحاول فتح طريق مغلق لترى إيمانهم بالسلمية والديمقراطية والرأي الآخر وحقه في الوجود..

مات المعتقلين في زنازين قحت بالإهمال الطبي المتعمد فكانت صفحات ناشطيهم تكتب نفق الكوز فلان هلك المجرم علان هكذا كما نحدثكم ثم تجدهم زاتهم يهتفون حرية سلام وعدالة..

المؤمنون بالتحول الديمقراطي وعلى رأسهم فكي منقه المعتقل الان قالو في خطب جماهيرية انهم فقط من يحق لهم الاحتجاج وهم فقط من يحق لهم التظاهر هذا في سودان الديمقراطية المتخيل عندهم..

يا عزيزي نحن ضد التفاهة التي مثلها هؤلاء ضد استبدادهم مفتقد المشروعية وأدوات الصمود ضد أن يعود هؤلاء إلى المشهد الا بصندوق الاقتراع ومن كان مؤمنا بهم فليعلم أننا لن نسمح بأن يعود هؤلاء السواقط بفوضى الشوارع من كان مؤمنا بهم فليعنهم على الفوز في الانتخابات وحينها يكون لهم مشروعية الحكم لا الظلم.

الصديق محمد احمد