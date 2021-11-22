حمدوك يستقبل وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الإثنين بوفد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني؛ تقدم الوفد السيد طه البشير.

قدم الوفد التهنئة لرئيس الوزراء على توقيع الاتفاق السياسي يوم أمس، مؤكداً وقوف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مع رئيس الوزراء لانجاح الانتقال الديموقراطي من منطلق ارتكاز الحزب على إرث برلماني وديمقراطي كبير.

من جانب آخر فقد أكد وفد الحزب تأييدهم لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية لانجاز كافة العمليات اللازمة لانجاز التحول الديمقراطي من مؤتمر قومي دستوري واحصاء سكاني وصولاً لإجراء الانتخابات العامة.

وعبّر الوفد عن تقدير الحزب الكبير لحكمة رئيس الوزراء وشجاعته وقيادته التي ظهرت خلال الخطوات الأخيرة.

واتفق رئيس الوزراء والوفد على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق السياسي بما يحدث أثر كبير في مستقبل السودان ومسيرة الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والعدالة والديموقراطية والأمن والرخاء الاقتصادي والتي قدم بناته وبنينه التضحيات.