السيادي يوجه بكشف المتسببين في القتل والعنف خلال 13 و17 نوفمبر





بحث المجلس السيادي الانتقالي، عدداً من القضايا المهمة، وتناول الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 نوفمبر الحالي، للوصول إلى الحقائق بأعجل ما يكون، ومعرفة المتسببين في حالات القتل والاصابات وإثارة العنف.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس د. سلمي عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا.

وقالت إن الاجتماع حث على الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأضافت الناطقة باسم المجلس، أن الاجتماع تطرق للوضع الصحي بالبلاد فيما يتصل باوضاع المستشفيات بالولايات وضرورة تفعيل الاحتياطات والتدابير الصحية التي تحد من عودة (كوفيد 19).

وأعلنت د. سلمى عن تكليف عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور طبيب عبد الباقي عبد القادر بالإشراف ورئاسة لجنة الطوارئ الصحية.

وأضافت أن المجلس تناول الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 من نوفمبر الحالي بغرض الوصول الى الحقائق باعجل ما يكون ومعرفة المتسببين في حالات القتل والاصابات وإثارة العنف.

وكان مجلس السيادة الانتقالي اعتمد خلال جلسته اليوم د. سلمى عبد الجبار المبارك ناطقاً رسمياً باسم المجلس.

صحيفة الصيحة